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12:16, 6 февраля 2024Силовые структуры

Российский военный получил срок и лишился звания за самоволку

На Сахалине на 9 лет осудили военного за самовольное оставление части

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд на Сахалине приговорил к девяти годам лишения свободы военного за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

Мужчина признан виновным по части 4 и части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») УК РФ и лишен звания «гвардии сержант». Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 23 июня 2022 года осужденный решил отдохнуть от военной службы и встретиться с родственниками. Он следовал в составе команды в пункт постоянной дислокации своей части, но вскоре изменил маршрут и с военного аэродрома отправился в Кемеровскую область. Он оставался там больше года, несмотря на объявленную частичную мобилизацию. 1 ноября 2023 года россиянин все-таки дошел до воинской части в Южно-Сахалинске и был задержан.

Ранее стало известно, что в Саратовской области суд рассмотрит дело 19-летнего местного жителя об уклонении от призыва на службу.

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      Екатерина Кашурникова
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