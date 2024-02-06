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10:09, 6 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина отправили под суд за уклонение от армии

Под Саратовом будут судить 19-летнего юношу за уклонение от армии

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Саратовской области суд рассмотрит дело 19-летнего местного жителя об уклонении от призыва на службу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, юноша не хотел служить в армии, поэтому он с ноября 2022 по апрель 2023 года не приходил в военкомат для проведения мероприятий, связанных с призывом. При этом его неоднократно уведомляли о необходимости явки и последствиях уклонения.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу»).

Ранее стало известно, что Тульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление части.

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      Екатерина Кашурникова
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