Российскому военному дали шесть лет колонии за самоволку

В Туле военного осудили на шесть лет колонии за самовольное оставление части

Тульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в январе 2023 года в период мобилизации фигурант покинул воинскую часть, хотя на ее территории было введено военное положение. Он поехал домой в Тульскую область. В конце октября военные полицейские задержали беглеца.

Отмечается, что мужчина признал вину и раскаялся.

Ранее стало известно, что Кяхтинский гарнизонный военный суд Республики Бурятия приговорил к трем годам лишения свободы военнослужащего Цыренжапа Гылыкпылова за уклонение от службы.

