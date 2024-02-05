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10:22, 5 февраля 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на три года за уклонение от службы

В Бурятии суд дал 3 года военному Гылыкпылову за уклонение от службы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Кяхтинский гарнизонный военный суд Республики Бурятия приговорил к трем годам лишения свободы военнослужащего Цыренжапа Гылыкпылова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденного отправят в колонию общего режима.

Из материалов дела следует, что военнослужащий 17 июля 2023 года не явился в установленный срок на службу в воинскую часть. Через десять дней он все же вернулся и приступил к исполнению должностных обязанностей. Однако в этот же день снова пропал из военной части и лишь 18 августа сдался в военную комендатуру.

2 февраля сообщалось, что Абаканский гарнизонный военный суд в Хакасии приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Эдварда Севилбаа за уклонение от службы. 22 июня 2023 года мужчина не вернулся из отпуска в воинскую часть. Однако 29 августа он сам пришел в комиссариат.

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      Любовь Ширижик
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