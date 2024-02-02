Российского военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

В Хакасии военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

Абаканский гарнизонный военный суд в Хакасии приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Эдварда Севилбаа за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 22 июня прошедшего года мужчина не вернулся из отпуска в воинскую часть. Однако 29 августа он сам пришел в комиссариат.

Отмечается, что россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Григория Панкова за уклонение от службы.