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10:13, 1 февраля 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на пять лет за самовольное оставление места службы

В Новосибирске осудили на пять лет военного за уклонение от службы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Григория Панкова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, Панков решил отдохнуть от службы и 1 января 2023 года самовольно оставил расположение воинской части. 18 октября его нашел дознаватель части.

Ранее стало известно, что Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Игоря Непогодьева за уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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