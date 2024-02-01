Российского военного осудили на пять лет за самовольное оставление места службы

В Новосибирске осудили на пять лет военного за уклонение от службы

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Григория Панкова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, Панков решил отдохнуть от службы и 1 января 2023 года самовольно оставил расположение воинской части. 18 октября его нашел дознаватель части.

Ранее стало известно, что Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Игоря Непогодьева за уклонение от службы.

