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08:31, 31 января 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на шесть лет за самовольное оставление места службы

В Забайкалье осудили на шесть лет военного Непогодьева за уклонение от службы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Игоря Непогодьева за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный решил отдохнуть и 11 марта 2023 года самовольно оставил место службы. Он уехал в поселок Даурия. 6 сентября его нашли сотрудники военной полиции.

Отмечается, что россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что этот же суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Ивана Егунова, так как 7 марта прошлого года он не вернулся в воинскую часть после лечения.

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      Екатерина Кашурникова
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