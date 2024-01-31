Российского военного осудили на шесть лет за самовольное оставление места службы

В Забайкалье осудили на шесть лет военного Непогодьева за уклонение от службы

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Игоря Непогодьева за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный решил отдохнуть и 11 марта 2023 года самовольно оставил место службы. Он уехал в поселок Даурия. 6 сентября его нашли сотрудники военной полиции.

Отмечается, что россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что этот же суд приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Ивана Егунова, так как 7 марта прошлого года он не вернулся в воинскую часть после лечения.