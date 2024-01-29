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09:18, 30 января 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на шесть лет за уклонение от службы после лечения

В Забайкалье осудили на шесть лет военного за уклонение от службы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к шести годам лишения свободы военнослужащего Ивана Егунова за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 7 марта он не вернулся в воинскую часть после лечения. 18 августа его задержали сотрудники военной полиции.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее стало известно, что этот же суд приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего Илью Бутенко за отказ выполнять приказ и участвовать в боевых действиях.

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      Екатерина Кашурникова
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