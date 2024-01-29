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11:34, 29 января 2024Силовые структуры

Российского военного отправили в колонию за отказ от участия в боевых действиях

В Забайкалье суд дал 2 года военному за отказ участвовать в боевых действиях

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего Илью Бутенко за отказ выполнять приказ и участвовать в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденного из Забайкалья отправят отбывать наказание в колонию-поселение после вступления приговора в законную силу.

Из материалов дела следует, что военнослужащий устно и письменно отказался от участия в боевых действиях. Тем самым он не стал выполнять приказ командира воинской части об отправке в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.

Ранее 29 января сообщалось, что этот же суд вынес приговор другой военному Сергею Золотареву за уклонение от службы. Он 24 декабря 2022 года без уважительной причины не вернулся в воинскую часть после выписки из госпиталя. 20 июня 2023 года его задержали сотрудники военной комендатуры.

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      Любовь Ширижик
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