Российского военного осудили на 5,5 года за уклонение от службы

В Забайкалье осудили на 5,5 года военного за уклонение от службы

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Сергея Золотарева за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, 24 декабря 2022 года Золотарев без уважительной причины не вернулся в часть после выписки из госпиталя: он хотел отдохнуть. 20 июня 2023 года его задержали сотрудники военной комендатуры.

Ранее стало известно, что Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Александра Скрылева за уклонение от службы.

