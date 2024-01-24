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09:00, 24 января 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на 5,5 года за уклонение от службы

В Новосибирске суд дал 5,5 года военному Скрылеву за уклонение от службы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Александра Скрылева за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Осужденного отправят в колонию общего режима.

Из материалов дела следует, что Скрылев еще 9 декабря 2022 года без уважительных причин не явился в воинскую часть к установленному командиром сроку. 26 октября 2023 года он прибыл к военному следователю и сдался.

Ранее в январе сообщалось, что Омский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы Андрея Критенко за уклонение от службы. Он решил временно отдохнуть от исполнения служебных обязанностей и 23 февраля 2023 года не вернулся в часть. Через два месяца его задержали сотрудники военной комендатуры и прикомандировали к воинской части в Омске.

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      Любовь Ширижик
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