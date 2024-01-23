Российского военнослужащего осудили на шесть лет за уклонение от службы

В Омске военнослужащего Критенко осудили на 6 лет за уклонение от службы

Омский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам лишения свободы Андрея Критенко за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Россиянин будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, военнослужащий решил временно отдохнуть от исполнения служебных обязанностей и 23 февраля 2023 года не вернулся в часть. Через два месяца его задержали сотрудники военной комендатуры и прикомандировали к воинской части в Омске.

12 мая Критенко снова не вернулся на службу после краткосрочного увольнения, а 5 июня его задержали. Затем мужчину направили в военный следственный отдел для получения направления на военно-врачебную комиссию, но он не пришел обратно в часть. Тогда его задержали в третий раз.

Ранее стало известно, что в Северной Осетии суд оштрафовал на 210 тысяч рублей бывшего военнослужащего одной из войсковых частей Министерства обороны России за незаконное пересечение границы.