Бывшего российского военного оштрафовали за поездки в Южную Осетию

В Северной Осетии суд оштрафовал бывшего военного за пересечение границы

В Северной Осетии суд оштрафовал на 210 тысяч рублей бывшего военнослужащего одной из войсковых частей Министерства обороны России за незаконное пересечение границы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Установлено, что 48-летний житель Владикавказа ранее имел доступ к сведениям, которые составляли гостайну, и после своего увольнения имел ограничения на выезд из страны. Однако мужчина неоднократно пересекал границу через пропускной пункт «Нижний Зарамаг», который находится на границе России и Южной Осетии.

Бывшего военного признали виновным по статье 283.2 («Нарушение требований по защите государственной тайны») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Чите суд дал 5,5 года колонии военному Скрипкину за уклонение от службы.