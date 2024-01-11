Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:33, 11 января 2024Силовые структуры

Российский военный осужден на пять лет колонии за уклонение от службы

В Чите суд дал 5,5 года колонии военному Скрипкину за уклонение от службы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Михаила Скрипкина, не вернувшегося на службу из отпуска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденного отправят в колонию общего режима.

Из материалов дела следует, что военный, находившийся в отпуске, решил уклониться от прохождения военной службы и 25 февраля 2023 года без уважительных причин не вернулся в расположение воинской части.

31 июля Скрипкин добровольно явился в военную комендатуру. После чего был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

21 декабря 2023 года сообщалось, что в Тульской области мобилизованного по фамилии Кирюшин приговорили к семи годам колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей военной службы. Как установил суд, он дважды не являлся в часть, оставаясь дома.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны заявило о попытках ВСУ атаковать три российских региона

      Минобороны заявило о взятии штурмом позиций ВСУ в Запорожье силами ВДВ

      Бизнесмен попытался увеличить пенис и уменьшил его на 2,8 сантиметра

      Белый дом обвинил Китай во вмешательстве в выборы на Тайване

      В США обратили внимание на новую угрозу терактов

      Стало известно о неудачных контратаках ВСУ на купянском участке

      Россиянам назвали самый надежный способ оплаты при покупке жилья

      Участники СВО вынудили чиновника снять шапку с флагом недружественной страны

      69-летняя Любовь Успенская высказалась о своих пластических операциях

      В России заявили о преимуществах импорта готовых машин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости