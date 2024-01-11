Российский военный осужден на пять лет колонии за уклонение от службы

В Чите суд дал 5,5 года колонии военному Скрипкину за уклонение от службы

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Михаила Скрипкина, не вернувшегося на службу из отпуска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденного отправят в колонию общего режима.

Из материалов дела следует, что военный, находившийся в отпуске, решил уклониться от прохождения военной службы и 25 февраля 2023 года без уважительных причин не вернулся в расположение воинской части.

31 июля Скрипкин добровольно явился в военную комендатуру. После чего был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

21 декабря 2023 года сообщалось, что в Тульской области мобилизованного по фамилии Кирюшин приговорили к семи годам колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей военной службы. Как установил суд, он дважды не являлся в часть, оставаясь дома.