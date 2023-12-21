Мобилизованный россиянин дважды сходил в самоволку и получил срок

В Тульской области мобилизованному дали семь лет за самоволки

В Тульской области мобилизованного по фамилии Кирюшин приговорили к семи годам колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей военной службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Тульском гарнизонном военном суде.

Как установил суд, 29 ноября 2022 года призванный на военную службу по мобилизации россиянин решил отдохнуть от службы и не явился в указанный срок, оставшись дома. Лишь 8 июня 2023 года он обратился в военную комендатуру Тулы, после чего его незаконный отпуск был окончен. Однако уже в августе он снова не прибыл в воинскую часть и отправился отдыхать домой.

В октябре мужчина был взят под стражу в суде, ему предъявили обвинение.

24 марта военнослужащего из Коми осудили на пять с половиной лет за самовольное оставление части.