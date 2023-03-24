Российского военного осудили на пять с половиной лет за уход в самоволку

Военнослужащего из Коми осудили на пять с половиной лет за самовольное оставление части

Воркутинский гарнизонный военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии мобилизованного из Коми за уход в самоволку. Об этом сообщает «Интерфакс».

Приговор был оглашен в расположении части в присутствии личного состава. Мужчина признал вину.

По данным следствия, российский военнослужащий самовольно оставил воинскую часть в Ленобласти, вернулся к себе домой в Коми и стал там проводить время «по своему усмотрению».

Ранее сообщалось, что в Омске мобилизованный получил шесть лет колонии за угрозу убийством в лагере подготовки.