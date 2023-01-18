Мобилизованного россиянина осудили за угрозу убийством в лагере подготовки

В Омске мобилизованный получил шесть лет колонии за угрозу убийством в лагере подготовки

Омский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор мобилизованному россиянину Станиславу Рыбину и осудил его на шесть лет колонии строгого режима. Об этом в среду, 18 января, сообщает «Коммерсантъ».

Мужчину осудили по части 2 статьи 119 («Угроза убийством») и части 3 статьи 334 («Применение насилия в отношении своего начальника») УК РФ. Следствие установило, что во время прохождения военной подготовки в рамках частичной мобилизации Рыбин дважды толкнул начальника в грудь, повалил на кровать и, приставив к его горлу нож, стал угрожать убийством. Таким образом фигурант стремился показать свое превосходство над старшим по званию и добиться от него снижения требований.

Рыбин частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако отягчающим обстоятельством стало то, что преступление было совершено в период частичной мобилизации.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали младшего сержанта Кравченко по делу о дезертирстве из зоны специальной военной операции.