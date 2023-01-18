Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:29, 18 января 2023Силовые структуры

Покинувшие ЛНР военнослужащие стали фигурантами дела о дезертирстве

«Ъ»: следователи обвинили в дезертирстве восемь военнослужащих, уехавших из ЛНР в Подольск

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Военные следователи предъявили обвинения восьмерым военнослужащим из Калининградской области, которые с автоматами покинули полевой лагерь в Луганской Народной республике (ЛНР) и добрались до подмосковного Подольска. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В отношении военных возбуждено уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта. Организатора побега — младшего сержанта Евгения Кравченко — арестовали до 27 февраля по решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы.

Другие фигуранты дела: ефрейтор Дмитрий Медведев, матрос Александр Бабенко, рядовые Николай Колмачев, Александр Елисеев, Игорь Медведев, Александр Богаченок и Денис Балахин переданы под надзор командира войсковой части в военном городке Чехов-4.

В конце декабря 2022 года они пришли отдел полиции Подольска и сдали четыре автомата и четыре пулемета Калашникова. Военные рассказали, что были мобилизованы в Калининградской области 24 сентября, через несколько дней они оказались в полевом лагере в ЛНР. По их словам, вместо обучения военному делу командиры заставляли их строить землянки и якобы не обеспечивали их провизией и качественной формой. Узнав, что 24 декабря планируется переброска на передовую, калининградцы решили уйти из лагеря, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Вечером 23 декабря они закупили еду и гражданскую одежду, на такси доехали до Липецка, а оттуда на попутных машинах добрались до Подольска. Адвокат сержанта заявил, что фигуранты дела не хотели воевать неподготовленными, однако дезертировать не собирались.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Высшее руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета под Киевом
Греческая теннисистка на Australian Open пожаловалась на россиянку
Появились кадры из пострадавшего от падения вертолета детского сада под Киевом
Раскрыта стоимость пластических операций Филиппа Киркорова
Премьер Украины поручил создать группу для расследования крушения вертолета
В США приготовились к рекордной добыче сланцевой нефти
Путин встретился с ветеранами в Петербурге
Володин поручил внести в Госдуму предложения о запрете вейпов
В офисе Зеленского раскрыли маршрут упавшего в Броварах вертолета
В Госдуме Монеточку назвали ломаным грошом из-за «антироссийских лозунгов»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.