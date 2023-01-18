Покинувшие ЛНР военнослужащие стали фигурантами дела о дезертирстве

«Ъ»: следователи обвинили в дезертирстве восемь военнослужащих, уехавших из ЛНР в Подольск

Военные следователи предъявили обвинения восьмерым военнослужащим из Калининградской области, которые с автоматами покинули полевой лагерь в Луганской Народной республике (ЛНР) и добрались до подмосковного Подольска. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В отношении военных возбуждено уголовное дело о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта. Организатора побега — младшего сержанта Евгения Кравченко — арестовали до 27 февраля по решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы.

Другие фигуранты дела: ефрейтор Дмитрий Медведев, матрос Александр Бабенко, рядовые Николай Колмачев, Александр Елисеев, Игорь Медведев, Александр Богаченок и Денис Балахин переданы под надзор командира войсковой части в военном городке Чехов-4.

В конце декабря 2022 года они пришли отдел полиции Подольска и сдали четыре автомата и четыре пулемета Калашникова. Военные рассказали, что были мобилизованы в Калининградской области 24 сентября, через несколько дней они оказались в полевом лагере в ЛНР. По их словам, вместо обучения военному делу командиры заставляли их строить землянки и якобы не обеспечивали их провизией и качественной формой. Узнав, что 24 декабря планируется переброска на передовую, калининградцы решили уйти из лагеря, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Вечером 23 декабря они закупили еду и гражданскую одежду, на такси доехали до Липецка, а оттуда на попутных машинах добрались до Подольска. Адвокат сержанта заявил, что фигуранты дела не хотели воевать неподготовленными, однако дезертировать не собирались.