ПМЭФ-2026. День второй

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17:54, 4 июня 2026Экономика

Перспективы возвращения западных компаний в Россию оценили

Глава ТПП Катырин: Говорить о скором возвращении западных компаний в Россию не приходится
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В настоящее время говорить о перспективах скорого массового возвращения западных компаний в Россию не приходится. Об этом заявил глава национальной Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит газета «Известия».

Сейчас для этого нет весомых предпосылок, пояснил он. Российские власти прорабатывают эти вопросы в ходе консультаций с иностранными партнерами, однако каких-то реальных подвижек пока не наблюдается. «Преждевременно говорить, что кто-то в массовом порядке собрался возвращаться. Я такого не ощущаю», — констатировал Катырин.

Приоритет в вопросе возвращения на российский рынок, полагает он, нужно отдавать компаниям, которые уходили корректно. Речь идет о тех случаях, когда бизнес передавали отечественным менеджерам при сохранении производства. В отношении же нанесших ущерб российской экономике следует действовать строже, создавая для них более сложные условия возвращения, резюмировал Катырин.

Не стоит также забывать о российских компаниях, которые вложились в импортозамещение, добавил он. Такие фирмы, подчеркнул Катырин, должны рассчитывать на дополнительную защиту со стороны государства в случае возвращения западных конкурентов. Подобные условия Катырин назвал справедливыми.

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