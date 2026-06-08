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09:53, 8 июня 2026Мир

В МИД Ирана назвали главную причину новой атаки на Израиль

МИД Ирана: Удар по Израилю стал ответом на нарушение перемирия в Ливане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Arun Kumar / The India Today Group via Getty Images

Атака Ирана на Израиль стала ответом на нарушение режима прекращения огня в Ливане. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, передает иранское агентство Mehr.

«Аракчи в отдельных телефонных разговорах обсудил и проконсультировался с главами МИД Франции и Катара — Жан-Ноэлем Барро и Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани по поводу реакции Ирана на неоднократные нарушения Израилем режима прекращения огня на ливанском фронте», — отмечается в публикации.

В иранском дипломатическом ведомстве также предупредили, что если израильские атаки на Ливан продолжатся, то со стороны Тегерана последует «еще более сокрушительный ответ».

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.

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