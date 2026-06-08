В МИД Ирана назвали главную причину новой атаки на Израиль

МИД Ирана: Удар по Израилю стал ответом на нарушение перемирия в Ливане

Атака Ирана на Израиль стала ответом на нарушение режима прекращения огня в Ливане. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, передает иранское агентство Mehr.

«Аракчи в отдельных телефонных разговорах обсудил и проконсультировался с главами МИД Франции и Катара — Жан-Ноэлем Барро и Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани по поводу реакции Ирана на неоднократные нарушения Израилем режима прекращения огня на ливанском фронте», — отмечается в публикации.

В иранском дипломатическом ведомстве также предупредили, что если израильские атаки на Ливан продолжатся, то со стороны Тегерана последует «еще более сокрушительный ответ».

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удары по территории Израиля. Это стало первой атакой с момента вступления в силу режима перемирия в апреле.