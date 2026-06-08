У Янковского и Пожарской родился второй сын

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская объявили о рождении второго ребенка

Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская сообщили о рождении второго сына. Новостью пара поделилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруги опубликовали серию снимков, сделанных в роддоме. Известно, что мальчик появился на свет 4 июня.

«Мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье», — написали Иван и Диана.

Первый ребенок Янковского и Пожарской родился в июне 2021 года. Мальчика назвали Олегом в честь знаменитого прадеда — народного артиста СССР Олега Ивановича Янковского. Позже сообщалось, что актеры тайно поженились.