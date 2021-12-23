Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Иван Янковский и Диана Пожарская тайно женились

Российский актер театра и кино Иван Янковский тайно женился на артистке Диане Пожарской

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский актер театра и кино Иван Янковский и артистка Диана Пожарская поженились. Об этом пишет издание Super со ссылкой на звездную пару.

Известно, что они пришли с обручальными кольцами на премьеру картины «Чемпион мира», где Янковский сыграл главного героя, а Пожарская его возлюбленную. «Мы женаты, уже давно», — заявил Янковский в беседе с журналистами Super. Отмечается, что пара могла сыграть свадьбу тайно.

Слухи о романе артистов появились в СМИ около года назад во время съемок «Чемпиона мира», однако Пожарская отрицала их, указывая на то, что находится в браке с режиссером Артемом Аксененко. Вскоре постановщик женился на другой, а Янковский расстался с невестой Верой Кинчевой. После этого пара перестала скрывать романтические отношения.

В июне 2021 года Янковский и Пожарская стали родителями. Артист поделился совместным фото из роддома со своей возлюбленной, актрисой Дианой Пожарской и новорожденным сыном. В публикации Янковский признался в чувствах к актрисе. Пожарская также поделилась совместным снимком с отцом ребенка, подчеркнув, что мальчика назвали Олегом в честь знаменитого прадеда — народного артиста СССР Олега Янковского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил присвоение звания угрожавшего заключенным пытками главе УФСИН
Продажи американского оружия рухнули
Путин назвал способную нормализовать отношения России и ЕС страну
Путин рассказал о поддержке страдающих от смертельной болезни детей
Путин поддержал Джоан Роулинг в вопросе о новой этике
Подавший в суд на Деда Мороза россиянин захотел встретиться с Путиным в суде
Путин раскрыл детали своих поездок в Сибирь
Путин обратил внимание на положение русского языка в Казахстане
Приехавшего в Москву боксера Мейвезера назвали колхозником
Путин прояснил вопрос о любимчиках в правительстве
Путин объяснил нежелание брать с собой Мишустина в тайгу
Индонезия отказалась от российских самолетов Су-35
Перечислены признаки подготовки Украины к военной операции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter