Российский актер Иван Янковский впервые стал отцом. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Артист поделился совместным фото из роддома со своей возлюбленной, актрисой Дианой Пожарской и новорожденным сыном. В публикации Янковский признался в чувствах к актрисе. «Люблю тебя, ты герой и солнышко», — написал он.

Пожарская также поделилась совместным снимком с отцом ребенка, подчеркнув, что мальчика назвали Олегом в честь знаменитого предеда — актера Олега Янковского. «Спасибо, что выбрал именно нас... Мы тебя очень любим! Будь самым счастливым в мире, Олег Иванович», — подписала фото актриса.

В январе Янковский рассказал о съемках сцен секса в фильме Клима Шипенко «Текст». Он заявил, что интимная сцена была полностью постановочной, но они с актрисой Кристиной Асмус выполнили свою работу «хорошо и достоверно». «Хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно "развели" всех. Человек должен понимать, что это кино», — сказал артист.