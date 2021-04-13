Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом. 40-летний актер и партнерша, актриса Бренда Сонг объявили о рождении сына. Об этом сообщает Esquire.

Ребенок весом 3,11 килограмма появился на свет 5 апреля и получил имя Дакота Сонг Калкин в честь покойной сестры актера. «Мы очень рады», — прокомментировала радостное событие пара.

Маколей Калкин и Бренда Сонг познакомилась на съемках фильма в Таиланде несколько лет назад.

В 2019 году Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить «Один дома». В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни. На снимке запечатлен Маколей, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот. «Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома"», — написал он под постом.

Калкин также известен по картинам «Добрый сынок», «Богатенький Ричи», «Моя девочка», «Клубная мания», «Спасенная», «Секс на завтрак» и «Повелитель страниц».