Маколей Калкин напомнил о своем 40-летии и заставил почувствовать старость

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин напомнил о своем 40-летии. Об этом он написал в своем Twitter.

«Эй, народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста», — отметил он.

За час запись собрала более 80 тысяч ретвитов.

Также Калкин поинтересовался, если ли среди его подписчиков кто-нибудь умеющий работать с фотошопом. «Поскольку мне 40, я думаю, что пора начинаться кризису среднего возраста. Думаю заняться серфингом. Можете приделать мою голову к серфингисту, чтобы понять, насколько круто я буду выглядеть?», — предложил он.

В 2019 году Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить «Один дома». В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни. На снимке запечатлен Маколей, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот. «Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома"», — написал он под постом.

Калкин также известен по картинам «Добрый сынок», «Богатенький Ричи», «Моя девочка», «Клубная мания», «Спасенная», «Секс на завтрак» и «Повелитель страниц».