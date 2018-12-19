Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»

Американский актер Маколей Калкин, известный по главной роли в фильме «Один дома», повторил культовые сцены из картины для рекламы голосового помощника Google. Видеозапись опубликована на YouTube-канале компании в среду, 19 декабря.

По сценарию ролика, повзрослевший главный герой снова остается один дома на новогодние праздники, однако голосовой ассистент Google помогает ему решить все проблемы. В частности, герой Калкина просит голосового помощника включить операцию «Кевин», создающую иллюзию, что в доме находятся много людей. Также он оставляет себе напоминания и управляет системой «умный дом».

На момент публикации новости ролик набрал 7,5 тысячи лайков и много восторженных комментариев. Пользователи назвали видеозапись лучшим подарком от интернета, а также лучшей рекламой за 2018 год.

В 2017 году Калкин принял участие в съемках короткометражного фильма для французского модного дома Kenzo.

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