Маколей Калкин пообещал наделать миленьких азиатских детей

Видео: usmagazine.com

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин собирается завести детей со своей новой девушкой. Об этом он рассказал в подкасте The Joe Rogan Experience.

«Я точно собираюсь наделать с ней детишек. Мы уже начали практиковаться. Она азиатка, так что у меня будут маленькие азиатские малыши. Это будет очень миленько», — заявил актер.

37-летний Калкин встречается с 30-летней актрисой Брендой Сонг.

В марте Калкин в красках описал потерю девственности. Он охарактеризовал этот процесс как «теплый и липкий». «Я подумал: "Во дела. Все ли я делаю правильно?"» — добавил актер. После секса актер, по его словам, послушал «Белый альбом» группы The Beatles.

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