Маколей Калкин назвал Хокинга любимым персонажем «Симпсонов»

Американский актер Маколей Калкин опубликовал в Twitter соболезнования в связи со смертью физика Стивена Хокинга.

«Только что узнал о смерти Стивена Хокинга. Он был гением и моим любимым персонажем "Симпсонов". Нам будет тебя не хватать, дружище», — написал Калкин.

О смерти Хокинга стало известно 14 марта. Он умер на 77-м году жизни. Главный научный результат физика связан с описанием излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и в конце концов «умирают».

Персонаж Хокинга, помимо «Симпсонов», появлялся в таких шоу, как «Гриффины», «Футурама» и «Мистер Пиклз». Маколей Калкин наиболее известен по роли в серии фильмов «Один дома».

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