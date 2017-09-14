Маколей Калкин снялся в короткометражке Kenzo

Видео: KENZO / YouTube

Американский актер Маколей Калкин, известный по главной роли в комедии «Один дома», принял участие в съемках короткометражного фильма для французского модного дома Kenzo. Лента опубликована в четверг, 14 сентября, на YouTube-канале компании.

Режиссером и сценаристом кампании «Cabiria, Charity, Chastity» выступила американская актриса Наташа Лионн, сыгравшая роль в фильме «Американский пирог» и сериале «Оранжевый — хит сезона». Также в киноленте снялись и другие комедийные актеры, вроде Джеймса Ренсона («Мой парень — псих») и Майи Рудольф («Одноклассники»).