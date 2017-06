Kenzo отобрал для показа только азиатских моделей

Французский модный дом Kenzo провел комбинированный показ мужской и женской коллекций одежды во время Недели моды в Париже. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 28 июня. В показе принимали участие только модели азиатской внешности.

Дефиле под названием The Red String of Fate было представлено в виде двухактной постановки. Первый акт — Building the Bamboo Houses — был посвящен японскому композитору Рюичи Сакамото, автору музыки к фильмам Бернардо Бертолуччи «Последний император», «Под покровом небес» и «Маленький Будда».

Вторая часть шоу — Love Letter to Sayoko — стала отсылкой к образу модели и актрисы Сайоко Ямагучи, которая была своего рода музой для дизайнеров модного дома.

Французский модный дом Kenzo был основан в 1970 году японским дизайнером Кензо Такада. Специализируется на выпуске мужской и женской одежды, а также парфюмерии, ювелирных украшений, часов и мебели.