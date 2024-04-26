В московский музей «Гараж» пришли сотрудники ФСБ

ФСБ проводит мероприятия в музее современного искусства «Гараж»

Сотрудники ФСБ проводят мероприятия в музее современного искусства «Гараж» в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что там также проходят обыски, хотя сотрудница музея сказала журналистам, что ничего об этом не знает. Следственные действия идут еще в архивном корпусе в Парке культуры и в доме Наркомфина на Новинском бульваре.

Ранее стало известно, что в Ростовской области сотрудники ФСБ провели обыски в мемориальном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками». Поводом для визита правоохранительных органов на территорию Еланского казачьего музейно-мемориального комплекса послужили обращения участников специальной военной операции, которые заявили, что там установлен памятник атаману Петру Краснову. Он известен тем, что в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами.