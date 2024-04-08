Силовики пришли с обысками в музей казачества и изъяли портреты нацистов

ФСБ провела обыски в ростовском музее казачества, изъята нацистская литература

В Ростовской области сотрудники ФСБ провели обыски в мемориальном комплексе «Донские казаки в борьбе с большевиками». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Поводом для визита правоохранительных органов на территорию Еланского казачьего музейно-мемориального комплекса послужили обращения участники специальной военной операции, которые заявили, что там установлен памятник атаману Петру Краснову. Он известен тем, что в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с фашистами.

В результате оперативных мероприятий силовики изъяли нацистскую литературу и портреты.

27 марта сообщалось, что в Новосибирске суд рассмотрит дело 21-летнего жителя Тувы, помочившегося на спор на Вечный огонь. Он заключил пари с другом около Монумента славы. Спор заключался в том, можно ли погасить огонь, помочившись за него. Россиянина задержали полицейские, он был помещен в СИЗО. Следователи закончили сбор доказательств по статье об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества и передали его в суд.