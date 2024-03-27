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12:07, 27 марта 2024Силовые структуры

Россиянин на спор помочился на Вечный огонь и попал под суд

В Новосибирске будут судить мужчину, на спор помочившегося на Вечный огонь

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Новосибирске суд рассмотрит дело 21-летнего жителя Тувы, помочившегося на спор на Вечный огонь. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

23 ноября 2023 года молодой человек заключил пари с другом около Монумента славы. Спор заключался в том, можно ли погасить огонь, помочившись за него. Россиянина задержали полицейские, он был помещен в СИЗО.

Сейчас следователи закончили сбор доказательств по статье об осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества и передали его в суд. Ранее обвиняемый уже был судим по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств») Уголовного кодекса РФ.

Ранее в Невинномысске трое россиян осквернили Вечный огонь и стали фигурантами дела.

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      Екатерина Кашурникова
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