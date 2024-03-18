На Ставрополье трое россиян осквернили Вечный огонь и попали на видео

В Невинномысске трое россиян осквернили Вечный огонь и стали фигурантами дела

В Невинномысске молодые люди осквернили Вечный огонь на территории мемориала у обелиска «Вечная Слава», опустив туда ноги, и попали на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Ставрополью.

На записи видно, как трое молодых людей опускают ноги в Вечный огонь, а четвертый снимает их на мобильный телефон. По данным следствия, инцидент произошел вечером 1 марта. Один из фигурантов дела задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение по статье об осквернении символов воинской славы России, совершенном группой лиц.

Двое других обвиняемых объявлены в розыск. По поводу четвертого молодого человека, находившегося с ними, в сообщении следователей ничего не говорится.

Ранее сообщалось, что в Кургане женщина залила Вечный огонь, момент преступления попал на видеозапись с камер наблюдения.