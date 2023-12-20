Россиянка залила водой Вечный огонь и стала фигуранткой уголовного дела

В Кургане россиянка стала фигуранткой дела об осквернении символа воинской славы

В Кургане в отношении россиянки завели уголовное дело об осквернении символа воинской славы России. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 18 декабря 55-летняя местная жительница, прихватив с собой бутылку с водой пришла к постаменту, где горит Вечный огонь. Фигурантка залила пламя, момент преступления попал на видеозапись с камер наблюдения. Силовики задержали подозреваемую и установили очевидцев противоправных действий.

19 декабря в Татарстане суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ 52-летнего местного жителя, жегшего на мемориальном комплексе с Вечным огнем металлические провода.