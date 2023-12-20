Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:35, 20 декабря 2023Силовые структуры

Россиянка залила водой Вечный огонь и стала фигуранткой уголовного дела

В Кургане россиянка стала фигуранткой дела об осквернении символа воинской славы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Кургане в отношении россиянки завели уголовное дело об осквернении символа воинской славы России. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 18 декабря 55-летняя местная жительница, прихватив с собой бутылку с водой пришла к постаменту, где горит Вечный огонь. Фигурантка залила пламя, момент преступления попал на видеозапись с камер наблюдения. Силовики задержали подозреваемую и установили очевидцев противоправных действий.

19 декабря в Татарстане суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ 52-летнего местного жителя, жегшего на мемориальном комплексе с Вечным огнем металлические провода.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Европа в опасности» В ЕС предупредили о последствиях победы России на Украине

      В Киеве рядом с танцующим псом развернули нацистский флаг

      Полковника таможенной службы России задержали по делу о крупном мошенничестве

      Лишенная доли в российских активах австрийская OMV отреагировала на указ Путина

      Миранчук продолжил дешеветь

      Водители Tesla оказались самыми опасными на дорогах

      Премьер Словакии выступил против членства Украины в НАТО

      В российском городе появилась загадочная елка-арестантка

      Босая москвичка 40 минут простояла снаружи окна на 13-м этаже и попала на видео

      Объяснены основные причины ожирения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости