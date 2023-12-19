Россиянин поджег провода на Вечном огне и получил исправительные работы

В Татарстане осудили мужчину, поджегшего провода на Вечном огне

В Татарстане суд приговорил к десяти месяцам исправительных работ 52-летнего местного жителя, жегшего на мемориальном комплексе с Вечным огнем металлические провода. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 354.1 («Осквернение символов воинской славы России») УК РФ.

По данным ведомства, 30 июля пьяный россиянин в парке Победы в Зеленодольске жег провода на Вечном огне. Он планировал сдать их в пункт приема металла. Однако охранник парка остановил нарушителя порядка и попросил его уйти. Осужденный сначала отошел, но затем вернулся и продолжил совершать противоправные действия. Тогда его задержали полицейские.

Ранее стало известно, что в Волгограде наряд ППС задержал 15-летнего подростка, прикурившего сигарету от Вечного огня братской могилы.