Прикурившего от Вечного огня российского подростка задержали

В Волгограде задержали 15-летнего подростка, прикурившего от Вечного огня

В Волгограде наряд ППС задержал 15-летнего подростка, прикурившего сигарету от Вечного огня братской могилы. Об этом в понедельник, 3 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошел вечером 2 июля на Аллее Героев в центре города. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как юноша подошел к огню, поджег сигарету и удалился. В это время вокруг мемориала находились люди.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ, наказание по которой предполагает штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест до трех месяцев.

16 мая полицейские с поличным задержали 35-летнюю туристку, которая жгла на этом же Вечном огне свои вещи и возложенные цветы.