Туристка сожгла на Вечном огне свои вещи и попала на видео

В Волгограде туристка сожгла цветы и вещи на Вечном огне и попала на видео

В Волгограде 35-летняя туристка осквернила Вечный огонь и попала на видео. Запись «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На кадрах видно, как девушка выбрасывает около мемориала вещи из своей сумки.

Утром 15 мая ее заметили сотрудники ППС. Женщина на площади Павших Борцов жгла на Вечном огне братской могилы свои вещи и возложенные ранее цветы. Когда полицейские хотели задержать ее, туристка пыталась сбежать, но была поймана.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ. Пока хулиганке назначили 15 суток административного ареста.