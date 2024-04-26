Задержан еще один подозреваемый в теракте в «Крокусе». Что о нем известно?

Задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» Курбонов из Таджикистана

По делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье задержан еще один фигурант. Об этом стало известно РБК от источника в правоохранительных органах. Всего в рамках уголовного дела уже задержаны свыше десяти человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.

Новый фигурант является уроженцем Таджикистана

Новый фигурант дела — Джумхон Курбонов 2003 года рождения, он является уроженцем города Пархар в Таджикистане. По данным источников, он проходит по пункту «б» части 3 статьи 205 («совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку») УК РФ.

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Согласно данным с сайта Басманного суда Москвы, 28 марта было зарегистрировано дело в отношении Курбонова Ж.М.У. по статье о нарушении режима пребывания в стране. Ему назначили административное наказание.

Росфинмониторинг заявлял о причастности граждан разных стран к теракту

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявлял, что установлена причастность граждан разных стран к подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, хотя следственные мероприятия не завершены, предварительные результаты указывают на участие граждан целого ряда стран в подготовке к теракту в концертном зале.

«Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — отметил глава Росфинмониторинга.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.