Силовые структуры
Росфинмониторинг выявил причастность граждан разных стран к теракту в «Крокусе»
Росфинмониторинг: граждане ряда стран причастны к подготовке теракта в «Крокусе»
Росфинмониторинг установил причастность граждан разных стран к подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в четверг, 25 апреля, со ссылкой на главу ведомства Юрий Чиханчина сообщает РИА Новости.
По словам Чиханчина, хотя следственные мероприятия не завершены, предварительные результаты указывают на участие граждан целого ряда стран в подготовке к теракту в Москве. «Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — отметил глава Росфинмониторинга.
24 апреля Министерство иностранных дел России выразило благодарность правительству и народу Таджикистана за сочувствие и помощь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».