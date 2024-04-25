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10:44, 25 апреля 2024Силовые структуры

Росфинмониторинг выявил причастность граждан разных стран к теракту в «Крокусе»

Росфинмониторинг: граждане ряда стран причастны к подготовке теракта в «Крокусе»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Росфинмониторинг установил причастность граждан разных стран к подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом в четверг, 25 апреля, со ссылкой на главу ведомства Юрий Чиханчина сообщает РИА Новости.

По словам Чиханчина, хотя следственные мероприятия не завершены, предварительные результаты указывают на участие граждан целого ряда стран в подготовке к теракту в Москве. «Финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — отметил глава Росфинмониторинга.

24 апреля Министерство иностранных дел России выразило благодарность правительству и народу Таджикистана за сочувствие и помощь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле».

ЖЗЛ
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