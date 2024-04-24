В МИД поблагодарили Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

МИД РФ поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

Министерство иностранных дел (МИД) России выразило благодарность правительству и народу Таджикистана за сочувствие и помощь в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом указано на сайте дипломатического ведомства.

«Российской стороной выражена благодарность в адрес руководства и дружественного народа Республики Таджикистан за соболезнования, сочувствие и поддержку в связи с трагедией в результате варварского террористического акта в "Крокус Сити Холл", а также за оперативное взаимодействие в расследовании по линии компетентных ведомств двух стран», — указано в сообщении ведомства.

Помимо этого, заместители министров иностранных дел России и Таджикистана обсудили дальнейшее развитие отношений в русле укрепления отношений двух стран и международную и региональную повестку.

Ранее посол Таджикистана в России Давлатшох Гулмахмадзода заявил, что до тех пор, пока в Таджикистане продолжаются оперативные мероприятия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле», в республике воздержатся от обсуждения взаимодействия Душанбе с Москвой.