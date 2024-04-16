В Таджикистане отказались комментировать следствие по теракту в «Крокусе»

Посол Таджикистана отказался комментировать следствие по теракту в «Крокусе»

До тех пор, пока в Таджикистане продолжаются оперативные мероприятия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холле», в республике воздержатся от обсуждения взаимодействия Душанбе с Москвой. Комментировать следствие по трагедии отказался посол республики в России Давлатшох Гулмахмадзода, передает ТАСС.

«Пока идет следствие, не можем вас ни о чем проинформировать. Мы не будем мешать ходу следствия», — заявил дипломат.

Так посол ответил на вопрос журналистов об оценке Таджикистаном уровня межведомственного взаимодействия силовых органов двух стран.

Ранее министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин призвал российских правоохранителей не пытать подозреваемых в теракте в концертном зале. По его словам, добытые таким образом признательные показания имеют низкую ценность для следственного процесса.