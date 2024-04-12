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18:16, 12 апреля 2024Бывший СССР

Таджикистан призвал не пытать подозреваемых в теракте в «Крокусе». Власти хотят справедливого наказания всех причастных

В МИД Таджикистана просят исключить пытки при расследовании теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин призвал российских правоохранителей не пытать подозреваемых в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — сказал он.

Мухриддин также отметил, что важно избежать появления в медиапространстве стран СНГ атмосферы ненависти, ксенофобии и расизма в отношении граждан Таджикистана.

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Глава МИД Таджикистана призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

Несмотря на то что Мухриддин выступил против пыток подозреваемых в теракте в «Крокусе», он призвал наказать всех причастных. По его словам, ответственность должны понести и организаторы, и исполнители, и пособники, и заказчики этого преступления.

На заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске глава дипведомства заявил, что таджикская сторона ожидает, что следствие по теракту 22 марта в Московской области пройдет беспристрастно и справедливо.

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

По делу теракта в «Крокусе» арестованы 11 человек

Фигурантами уголовного дела о теракте в «Крокусе» проходят 11 человек. Как уточнил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, они все арестованы.

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Последним фигурантом дела, которому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, оказался уроженец Таджикистана Шарипзода Мухаммад Зоир (внесен в список террористов и экстремистов). Он обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК России и пробудет под арестом до 22 мая.

До того же срока в СИЗО пробудет таджик Якубджони Юсуфзоду (внесен в список террористов и экстремистов). Как установили следователи, он со своей банковской карты перечислил террористам деньги на проживание, а после нападения сделал перевод одному из исполнителей преступления. В этой связи ему также было предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ.

Ранее была установлена связь устроивших теракт в «Крокусе» с украинскими спецслужбами. В распоряжении следователей имеются значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов, заявил глава СК Бастрыкин.

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      Александра Д Борисова
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