Террористы из «Крокуса» сдали своего куратора. Кто такой Сайфулло и что он обещал боевикам за расстрел мирных россиян?

Обвиняемые в теракте в «Крокусе» раскрыли имя своего куратора

Обвиняемые по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» раскрыли личность своего координатора. Кадры допроса показал Первый канал.

Все четверо подозреваемых (32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов, все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщили, что указания им передавал некий Сайфулло. Он же велел им после совершения теракта направляться на Украину, где их должны были переправить через брешь в минном поле на российско-украинской границе.

Также стало известно, что Сайфулло обещал каждому из террористов по одному миллиону рублей. Получить деньги за содеянное террористы должны были в Киеве.

При этом, отмечает Первый, полученная со смартфона одного из террористов информация указывает, что координатор преступников далек от радикального исламизма. Найденные снимки с украинской символикой и техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут свидетельствовать о его причастности к украинским спецслужбам.

Террористов из «Крокуса» сочли хорошо подготовленными наемниками

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин назвал террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» 22 марта, хорошо подготовленными наемниками. По его мнению, эти люди не в первый раз держали в руках оружие, вероятно, имели некий боевой опыт. «Это не инициативщики — это наемники, действовали они действительно профессионально. То есть у них была военная подготовка», — сказал чиновник.

Гагин добавил, что это не спецназ, но у террористов был опыт расправ над людьми. Возможно, они это делали в ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), или же в Сирии, в Африке или в других местах, где можно получить такие навыки, допустил Гагин.

По предварительным данным следствия, обвиняемые могли впервые собраться вместе за три-четыре недели до теракта в «Крокус Сити Холле». Кураторам, подбиравшим исполнителей, было важно, чтобы кандидаты ранее не были замечены в поддержке радикальных исламистов или в участии в экстремистских движениях.

Это делалось из опасений, что российские спецслужбы могут узнать о плане теракта через свою агентуру среди радикалов. Руководителем группы террористов отдельные источники называли Шамсидина Фаридуни, что, впрочем, следователи никак не комментировали.

В России назвали истинную цель теракта в «Крокусе»

Те, кто является заказчиками теракта в подмосковном «Крокусе», преследовали одну цель — нанести ущерб единству России, считает президент Владимир Путин.

Главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет! Владимир Путин президент России

По его словам, Россия не может быть объектом атак со стороны исламских фундаменталистов, так как она является примером межконфессионального единства и согласия.

Следственный комитет РФ связал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Россия потребовала от Киева арестовать и выдать причастных к терактам, совершенным на территории страны.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что считает абсурдными заявления о причастности Киева к случившемуся. По его утверждению, у Москвы нет доказательств причастности Украины к теракту.