Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

СК заявил о доказательствах связи теракта в «Крокусе» с СВО на Украине

Следователи Следственного комитета (СК) России нашли доказательства связи нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» с Украиной, получив данные из телефонов террористов.

В телефоне одного из участвовавших в нападении обнаружили фотоизображения людей в камуфлированной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом, рассказали в ведомстве.

СК связал теракт в подмосковном «Крокусе» с проведением специальной военной операции на Украине. Следователи заявили, что преступники выбрали концертный зал для совершения теракта по указанию куратора. Утром 24 февраля один из террористов отправил куратору скриншоты изображений входов в здание концертного зала, а также снимки подъездных путей к нему.

Кадр: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Шойгу указал министру обороны Франции на связь Украины с терактом

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с французским коллегой Себастьяном Лекорню отметил, что в теракте прослеживается украинский след. Лекорню, в свою очередь, настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и Запада к произошедшему, перекладывая вину на ИГИЛ (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы Сергей Шойгу министр обороны России

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон усмотрел в заявлении Шойгу угрозу. «Часть комментариев с российской стороны были в действительности странными и угрожающими», — отметил французский лидер. Такие выводы, как отмечается, он сделал по данным «основанного на фактах» отчета, который Лекорню подготовил по итогам телефонного разговора с Шойгу. Макрон также упомянул, что у Франции есть полезная информация об организации теракта в «Крокус Сити Холле».

Путин допустил причастность Украины к теракту

В ходе совещания по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», президент России Владимир Путин задался вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину после совершения преступления, кто их там ждал. «Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал глава государства.

Директор ФСБ России Александр Бортников также указывал, что США, Великобритания и Украина причастны к теракту в «Крокусе». Целью их участия была дестабилизация ситуации в российском обществе, отметил он.

Вечером 22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.