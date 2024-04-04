Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокус Сити Холле»

Макрон: у Франции есть полезная информация о теракте в «Крокус Сити Холле»

У Франции есть полезная информация об организации теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, потому что… прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта», — рассказал глава государства, комментируя итоги переговоров главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Ранее Лекорню заявил, что Париж готов наращивать связь с Москвой с целью борьбы с терроризмом. Об этом он рассказал в ходе телефонного разговора с Шойгу.