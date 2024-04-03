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20:16, 3 апреля 2024Мир

Франция заявила о готовности наращивать связи с Россией по борьбе с терроризмом

Лекорню: Франция готова наращивать взаимодействие с РФ по борьбе с терроризмом
Себастьян Лекорню

Себастьян Лекорню. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Париж готов наращивать связь с Москвой с целью борьбы с терроризмом. Об этом в телефонном разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает РИА Новости.

«Он [Лекорню] напомнил о готовности Франции, как мы всегда делали перед лицом терроризма, к наращиванию взаимодействия с целью более эффективной борьбы с этой угрозой», — отметили во французском военном ведомстве.

Ранее Лекорню отверг связь теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего в Подмосковье 22 марта, с Украиной. По его словам, Франция не располагает сведениями о причастности украинской стороны к этой террористической атаке.

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