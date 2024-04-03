Глава Минобороны Франции отверг связь теракта в «Крокусе» с Украиной

Глава МО Лекорню: у Франции нет данных о связи теракта в «Крокусе» с Украиной

Глава Министерства обороны (МО) Франции Себастьян Лекорню заявил, что у страны нет данных о связи теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» с Украиной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на французское оборонное ведомство.

По его словам, Париж не располагает данными о связи Украины с террористической атакой, произошедшей вечером 22 марта в подмосковном Красногорске.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню во время разговора с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу решительно осудил теракт, а также выразил солидарность с семьями пострадавших.