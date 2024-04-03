Глава Минобороны Франции поговорил с Шойгу

Министр обороны Франции Лекорню провел разговор с главой Минобороны России Шойгу

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел разговор с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. Об этом сообщает Reuters.

Глава Министерства обороны Франции осудил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Он также выразил солидарность с семьями пострадавших.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» террористы открыли стрельбу по мирным людям и подожгли здание. По последним данным, в результате теракта пострадали 695 человек.

Министерство иностранных дел (МИД) Франции также выразило соболезнования и солидарность с российскими гражданами в связи с терактом в «Крокусе».