Число пострадавших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось

МЧС России: число пострадавших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 695

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» пострадали 695 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Подмосковью, передает РИА Новости.

«По состоянию на 06.00 30.03.2024 в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число пострадавших выросло до 551 человека. При этом ТАСС со ссылкой на медслужбы писал о 382 пострадавших, среди которых девять детей.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных террористов проникла в здание и открыла прицельный огонь по людям, а также подожгла здание, заблокировав внутри посетителей. Исполнителями теракта оказались четверо уроженцев Таджикистана.

